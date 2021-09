Andelat Chateau du SAILHANT Andelat, Cantal Visite guidée du château et exposition de véhicules de collection. Chateau du SAILHANT Andelat Catégories d’évènement: Andelat

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Exposition de véhicules de collection dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2021, organisée par le club “La Traction de Haute Auvergne” dont le siège se situe à Aurillac (15) le samedi 18 septembre 2021.

9 euros.

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T10:00:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T10:00:00

