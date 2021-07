Larnagol Château de Larnagol Larnagol, Lot Visite guidée du château et des jardins Château de Larnagol Larnagol Catégories d’évènement: Larnagol

Lot

Visite guidée du château et des jardins Château de Larnagol

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

* Visite des salles de réception travaux de restauration récemment terminés. * Découverte des jardins à l’talienne dont les maçonneries, bassins ont été restaurées cette année: massifs plantés… * Présentation des vestiges médiévaux du logis début XIVème mis au jour en juin : décors peints, traces de baies, portes…

7€, groupes limités à 12 personnes, priorité aux inscriptions

Visite des nouvelles restaurations des jardins, des pièces de réception, de la fresque médiévale découverte récemment. Château de Larnagol Rue du Château, 46160 Larnagol Larnagol L’Angle Lot

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T19:00:00

