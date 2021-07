Billy-Chevannes château et ferme de Dumphlun Billy-Chevannes, Nièvre Visite guidée du château et de la ferme de Dumphlun château et ferme de Dumphlun Billy-Chevannes Catégories d’évènement: Billy-Chevannes

Nièvre

Visite guidée du château et de la ferme de Dumphlun château et ferme de Dumphlun, 18 septembre 2021, Billy-Chevannes. Visite guidée du château et de la ferme de Dumphlun

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à château et ferme de Dumphlun

Six visites guidées seront organisées chaque jour, le samedi 18 et le dimanche 19 septembre, pour découvrir le château et la ferme de Dumphlun, beaux témoignages de l’histoire nivernaise du XVe au XIXe siècles. Ces visites porteront à la fois sur le château de Dumphlun et sur la grande ferme du XVIIIe siècle attenante, la plus grande de la Nièvre par ses dimensions, qui vient d’être inscrite monument historique.

3 € | Gratuit – 18 ans, les étudiants et les personnes en recherche d’emploi

Pour la première fois, le château et la ferme de Dumphlun participent aux Journées du Patrimoine. Venez découvrir ce beau site témoignant de l’histoire de la Nièvre du XVe au XIXe siècles. château et ferme de Dumphlun Dumphlun, 58270 Billy-Chevannes Billy-Chevannes Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T10:00:00;2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T12:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T10:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T12:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:30:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Billy-Chevannes, Nièvre Autres Lieu château et ferme de Dumphlun Adresse Dumphlun, 58270 Billy-Chevannes Ville Billy-Chevannes lieuville château et ferme de Dumphlun Billy-Chevannes