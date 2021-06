Visite guidée du château du Sart château du Sart, 9 octobre 2021-9 octobre 2021, Villeneuve-d'Ascq.

Son colombier est inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, il date de 1761 et fut rénové en 2006. Montez jusqu’au second étage dans la chambre des pigeons désaffectée, puis continuez avec la visite du château qui abrite le club-house du golf. Découvrez le sport pratiqué ici depuis plus de 100 ans, entre sport détente et sport de haute compétition. * Samedis 19 juin, 10 juillet et 9 octobre de 14h30 à 16h * 2,50 € * RV au 5 rue Jean Jaurès à Villeneuve d’Ascq * Réservation au +33(0)3 20 43 55 75 ou sur [ot@villeneuvedascq-tourisme.eu](mailto:ot@villeneuvedascq-tourisme.eu)

