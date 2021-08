Vallet Château du cléray Loire-Atlantique, Vallet Visite guidée du Château du Cléray Château du cléray Vallet Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Vallet

Visite guidée du Château du Cléray Château du cléray, 18 septembre 2021, Vallet. Visite guidée du Château du Cléray

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château du cléray

Découvrez ce magnifique château à l’italienne de 1843. La façade a été entièrement renové à l’identique en 2020. Nous vous parlerons de l’histoire de ce lieu emblématique de Vallet mais aussi de ses vignes et de ses vins reconnu pour leur qualité par les plus grands guides. La visite s’achève par la dégustation de nos différentes cuvées. Vous pourrez également déguster les vins de nos autres propriétés de Loire.

Entrée libre

Visite guidée du Château du Cléray, ses vignes et dégustation de nos différentes cuvées Château du cléray Château du Cléray, 44330 Vallet Vallet Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Vallet Autres Lieu Château du cléray Adresse Château du Cléray, 44330 Vallet Ville Vallet lieuville Château du cléray Vallet