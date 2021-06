Vernas Château du Cingle Isère, Vernas Visite guidée du château du Cingle à Vernas Château du Cingle Vernas Catégories d’évènement: Isère

le samedi 18 septembre à Château du Cingle

Suivez les propriétaires qui vous feront découvrir l’histoire et les caracteristiques de cette ancienne maison forte typique de l’Isle-Crémieu qui a été sauvée de l’abandon et patiemment restaurée. Une grande partie de la visite se fait en extérieur. En cas de pluie les visites ne pourront malheureusement pas avoir lieu. **VISITES LE SAMEDI 18 SEPTEMBRE UNIQUEMENT** **départs des visites à chaque heure: 14h, 15h, 16h et 17h**

Participation: 3€ / Gratuit -12 ans

Les propriétaires vous feront découvrir cette ancienne maison forte typique de l'Isle-Crémieu qui a été sauvée de l'abandon et patiemment restaurée. Château du Cingle Route du champ du Cingle, 38460 Vernas, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00

