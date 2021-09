Bourg-des-Comptes Château du Boschet Bourg-des-Comptes, Ille-et-Vilaine Visite guidée du Château du Boschet et Exposition Château du Boschet Bourg-des-Comptes Catégories d’évènement: Bourg-des-Comptes

**Le château du Boschet** est une demeure privée du XVIIè siècle classée Monument Historique. Elle est ouverte à la visite tout l’été et notamment pour les journées du patrimoine. **Les visites guidées** proposées pour l’occasion permettent de découvrir l’art de vivre du siècle de Louis XIV et de partager avec ses propriétaires leur passion pour ce monument historique. Une exposition du peintre **Tony Guillois** sera en accès libre dans les communs du château. [www.facebook.com/leboschet](https://www.facebook.com/leboschet)

Tarif : 10€ par adulte, gratuit pour les moins de 18 ans / Horaires : Visites à partir de 14h.

