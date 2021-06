Savigny-le-Temple Domaine de La Grange - La Prévôté Savigny-le-Temple, Seine-et-Marne Visite guidée du château Domaine de La Grange – La Prévôté Savigny-le-Temple Catégories d’évènement: Savigny-le-Temple

Seine-et-Marne

Visite guidée du château Domaine de La Grange – La Prévôté, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Savigny-le-Temple. Visite guidée du château

du dimanche 4 juillet au dimanche 29 août à Domaine de La Grange – La Prévôté

Créé au Moyen-Âge, le domaine de la Grange-la-Prévôté est administré par un prévôt, d’où vient le qualificatif. Le château est caractéristique de la fin du XIXesiècle. Venez découvrir les différentes salles du château et l’histoire des différents propriétaires de ce château de style Second Empire. Chaque salle est aménagée à l’image d’une personnalité qui a marqué l’histoire du château. Nos guides se feront un plaisir de vous accueillir tous les dimanches (hors jours fériés) de Juillet à fin Août.

10 à 15 personnes maximum

Visite guidée du château par l’association des Amis du Château,sur inscription Domaine de La Grange – La Prévôté Avenue du 8 mai 1945 77176 Savigny-le-Temple Savigny-le-Temple Seine-et-Marne

2021-07-04T15:30:00 2021-07-04T17:00:00;2021-07-11T15:30:00 2021-07-11T17:00:00;2021-07-18T15:30:00 2021-07-18T17:00:00;2021-07-25T15:30:00 2021-07-25T17:00:00;2021-08-01T15:30:00 2021-08-01T17:00:00;2021-08-08T15:30:00 2021-08-08T17:00:00;2021-08-22T15:30:00 2021-08-22T17:00:00;2021-08-29T15:30:00 2021-08-29T17:00:00

Domaine de La Grange - La Prévôté
Adresse Avenue du 8 mai 1945 77176 Savigny-le-Temple
Ville Savigny-le-Temple