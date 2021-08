Boissy-Saint-Léger Domaine de Grosbois Boissy-Saint-Léger, Val-de-Marne Visite guidée du château Domaine de Grosbois Boissy-Saint-Léger Catégories d’évènement: Boissy-Saint-Léger

Visite guidée du château Domaine de Grosbois
du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Entrez dans l’intimité d’une maison familiale, la demeure de campagne des Princes de Wagram. Les descendants du maréchal Berthier ont su lui conserver son mobilier et son charme d’antan. Le château offre, à ce titre, une succession de salons dont le décor porte la marque de tous les grands styles français : de la salle à manger Louis XIII avec ses peintures murales XVIIe siècle à la bibliothèque Restauration réalisée pour le fils du Maréchal Berthier vers 1838. Vous marcherez aussi sur les pas de Napoléon Ier en traversant le Salon de l’Empereur puis la vaste Galerie des Batailles commandée par le Maréchal Berthier pour recevoir avec faste l’Empereur et sa cour lors de grandes fêtes cynégétiques.

Tarif plein = 15 euros (comprenant les 5 euros d’entrée) Tarif réduits = 10 euros (pour les – 12ans) (comprenant l’entrée gratuite) Gratuité = 0 euros (pour les moins de 7 ans)

Visite guidée de la Demeure des princes de Wagram Domaine de Grosbois Avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 94470 Boissy-Saint-Léger Boissy-Saint-Léger Val-de-Marne

