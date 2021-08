Villers-Châtel Château de Villers-Châtel Pas-de-Calais, Villers-Châtel Visite guidée du Château de Villers-Châtel Château de Villers-Châtel Villers-Châtel Catégories d’évènement: Pas-de-Calais

Visite guidée du château, de La Chapelle et de la réplique de la Grotte de Lourdes. Promenade libre dans le parc. Conférence villageoise le samedi à 17h sur le thème “Les secrets de la Joconde”

adulte : 4euros, gratuit pour les enfants de -12 ans

Visite guidée du château, de La Chapelle et de la réplique de la Grotte de Lourdes. Château de Villers-Châtel 92 rue Émile Delaire – 62690 Villers-Châtel

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

