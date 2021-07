Thanvillé Thanvillé Bas-Rhin, Thanvillé Visite guidée du château de Thanvillé Thanvillé Thanvillé Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Thanvillé

Visite guidée du château de Thanvillé Thanvillé, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Thanvillé. Visite guidée du château de Thanvillé 2021-07-22 – 2021-07-22

Thanvillé Bas-Rhin Thanvillé EUR Si vous avez toujours rêvé mener la vie de château, soyez prêts à embarquer pour une épopée magnifique au château de Thanvillé. L’histoire emblématique de ce château vous sera contée par des personnes passionnées. +33 3 88 57 11 69 Si vous avez toujours rêvé mener la vie de château, soyez prêts à embarquer pour une épopée magnifique au château de Thanvillé. L’histoire emblématique de ce château vous sera contée par des personnes passionnées. dernière mise à jour : 2021-07-15 par Office de tourisme du val de Villé

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Thanvillé Étiquettes évènement : Autres Lieu Thanvillé Adresse Ville Thanvillé lieuville 48.32299#7.34581