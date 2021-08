Talmay Château de Talmay Côte-d'Or, Talmay Visite guidée du château de Talmay Château de Talmay Talmay Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Des visites guidées partiront au gré des arrivées des visiteurs. Elles durent environ 45 min, et sont commentées. Avant ou après la visite, un plan vous est offert pour prolonger votre après midi en vous promenant dans le parc et le jardin à la Française.

7€ | Gratuit – 18 ans

Venez découvrir plusieurs époques, du XIIIè avec sa salle des gardes et son chemin de ronde, au XVIIè avec ses chambres et au XVIIIè avec sa cuisine authentique. Château de Talmay 1 place du château 21270 Talmay Talmay Côte-d’Or

