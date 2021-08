Visite guidée du château de Saint-Marcel-de-Félines et de parc son parc Château de Saint-Marcel-de-Félines, 18 septembre 2021, Saint-Marcel-de-Félines.

Découvrez le Château de St Marcel de Félines, et suivez sa transformation d’une maison forte à la fin du XIe siècle à un château riche de trésors aux XVIes et XVIIes siècles qui entre vaillamment dans le XXIe siècle. Aujourd’hui habité et animé par une famille, il vous surprendra par ses contrastes, de la sobriété de ses pierres à l’élégance de ses décors. Nos guides vous feront partager leur amour de la cour intérieure d’inspiration italienne, des boiseries peintes dans la salle à manger et dans les salons, de la cheminée monumentale de la cuisine avec son impressionnante collection de cuivre. Le parc du château sera ouvert à la visite à cette occasion. Vous découvrirez le boulingrin avec ses carrés de lavandes et son dessin, flânerez dans les allées du labyrinthe de buis, rêverez près du canal abrité du soleil dans le pavillon… Si vous tendez l’oreille, les clapotis de l’eau vous conduiront vers les petits canaux dans le verger. Pour les courageux, la chapelle sera ouverte et un superbe point de vue sur le Massif Central s’offrira à vous. [[https://www.youtube.com/watch?v=BHWULBjAnvs](https://www.youtube.com/watch?v=BHWULBjAnvs)](https://www.youtube.com/watch?v=BHWULBjAnvs)

Le tarif adulte est de 8 € chateau et parc / le tarif enfant de + de 12 ans est de 5 € / Gratuit pour les moins de 12 ans. Visite château uniquement : 5 € adulte et 3 € + de 12 ans.

Venez découvrir le château de Saint-Marcel-de-Félines, ses pièces de vie raffinées et son parc exceptionnellement ouvert.

Château de Saint-Marcel-de-Félines 42122 Saint Marcel de Félines Saint-Marcel-de-Félines Loire



2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:30:00