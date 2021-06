Visite guidée du château de Saconay Château de Saconay, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Pomeys.

Le château de Saconay a conservé une grande partie de ses bâtiments de l’époque médiévale en particulier 4 grosses tours défensives. Il a été enrichi au cours des siècles et plus particulièrement au XVI° et XVIII° et a conservé tous ses riches décors de cette époque. Une grande galerie fermée est décorée sur tous ses murs de magnifiques peintures murales polychromes. Les pièces de réception et plusieurs chambres ont toujours leur boiserie, tentures et mobilier. On visitera aussi le donjon avec sa belle bibliothèque. Saconay a également conservé plusieurs bâtiments à vocation agricole : pigeonnier et fruitier avec leur échelle tournante. Les propriétaires assurent eux-mêmes les visites, une bonne occasion de discussions sur les restaurations et les problèmes liés au patrimoine.

8€ pour tous, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Édifice exceptionnel, Saconay, maison forte au XIIIe, résidence d’été des Chanoines-Comtes de Lyon au XVIe, puis de riches échevins de Lyon au XVIIIe, conserve une riche décoration intérieure

