Visite guidée du château de Roc’h Morvan La Roche-Maurice, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, La Roche-Maurice. Visite guidée du château de Roc’h Morvan 2021-07-15 17:00:00 – 2021-08-30 Place du château Maison du patrimoine

La Roche-Maurice Finistère Perchées sur un éperon rocheux surplombant deux vallées, les ruines du Château de Roc’h Morvan impressionnent encore aujourd’hui quiconque s’aventure à La Roche-Maurice. Laissez-vous conter l’histoire de cette forteresse à travers ses vestiges. Visite guidée du jeudi au lundi.

RDV à la Maison du Patrimoine

Durée : 45 minutes Visite gratuite, réservation obligatoire.

