Château de Panloup, le dimanche 19 septembre à 15:00

Visite commentée du Château de Panloup, ouvert exceptionnellement pour les Journées du Patrimoine. Découverte de cette architecture caractéristique du XVIIe siècle et de ses réaménagements intérieurs au XVIIIe siècle.

RDV dans la cour du château. Pass sanitaire obligatoire.

Ouverture exceptionnelle de ce château caractéristique du XVIIe siècle. Château de Panloup Rue des Cladets, 03400 Yzeure Yzeure Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:30:00

