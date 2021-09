Visite guidée du château de Montmirail Château de montmirail, 18 septembre 2021, Montmirail.

[http://www.chateaudemontmirail.com](http://www.chateaudemontmirail.com)nnel** Du haut du mont “Mons Mirabilis”, à plus de 260 m d’altitude, profitez d’un panorama époustouflant d’une soixantaine de kilomètres. Entre château fort du XVe siècle et château de plaisance du XVIIe siècle, le site de Montmirail est unique : toutes les époques de construction sont représentées. **Des visites guidées proposées durant tout le week-end** Laissez vous conter la tentative de réconciliation organisée en 1169 entre le roi de France Louis VII le Jeune, le roi d’Angleterre Henri II Plantagenêt et l’archevêque de Canterbury Thomas Becket. Et laissez vous guider sur les pas de la Princesse de Conti, fille de Louis XIV et de Melle de La Vallière, qui au XVIIIe siècle y aménagea de magnifiques salons classés, aux boiseries remarquables et mobilier Régence. _Horaires des visites guidées (durée 1 heure) : 10h30, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30_ _Tarifs : 6 euros / adulte, gratuit pour les moins de 18 ans et étudiants (sur présentation d’un justificatif)_ **Des démonstrations de forge par le taillandier d’armes Pascal Turpin** A l’occasion des Journées Européennes du P atrimoine, le taillandier d’armes Pascal Turpin, créateur du couteau “Le Montmirail”, proposera exceptionnellement des démonstrations de forge au sein du château. _Animation forge en continu de 4h30 à 18h00_ _Tarifs : 3 euros / personne._ **Ouverture du parc, des jardins à la française et du salon de thé.** Prenez le temps de flâner dans le parc et les jardins à la française en accès libre et gratuit. Profitez également du salon de thé, composé essentiellement de produits locaux et faits-maison, dans les anciennes écuries du château. _Horaires du salon de thé : 12h à 18h00_ **INFOS PRATIQUES :** Réservations sur le site internet www.chateaudemontmirail.com, onglet “Visites”. [Vidéo de présentation du château de Montmirail](https://youtu.be/VP6bGUBYV3Q)

A l’occasion des JEP, le château de Montmirail ouvrira ses portes et proposera des visites guidées, ainsi que des démonstrations de forge par le taillandier d’armes Pascal Turpin.

