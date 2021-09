Montmelas-Saint-Sorlin Château de Montmelas Montmelas-Saint-Sorlin, Rhône Visite guidée du château de Montmelas Château de Montmelas Montmelas-Saint-Sorlin Catégories d’évènement: Montmelas-Saint-Sorlin

Au goût de chacun : il sera possible de se promener dans les jardins et dans le parc du château, mais aussi de suivre une visite intérieure. Nous vous en proposerons une visite culturelle, l’autre historiques ou encore une plus insolite.

Accès libre extérieur. Visite guidée intérieur payante

Venez découvrir le château de Montmelas. Ce monument en pierre doré surplombe le beaujolais et vous ouvre ses portes pour les Journées européennes du patrimoine. Château de Montmelas 69640 Montmelas-Saint-Sorlin Montmelas-Saint-Sorlin Rhône

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T17:00:00

