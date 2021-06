Médan Château de Médan Médan, Yvelines Visite guidée du Château de Médan agrémentée d’une dégustation de vin et d’une lecture de texte Château de Médan Médan Catégories d’évènement: Médan

Yvelines

Visite guidée du Château de Médan agrémentée d’une dégustation de vin et d’une lecture de texte Château de Médan, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Médan. Visite guidée du Château de Médan agrémentée d’une dégustation de vin et d’une lecture de texte

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Médan

Visite guidée par les propriétaires suivie d’un rafraîchissement servi dans la cave à vins. Lecture d’un texte de Maurice Maeterlinck

9 € / pers; 5 € pour 12 à 18 ans / gratuit – 12 ans

Visite guidée / lecture de texte Château de Médan 78670 Médan Médan Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T08:30:00 2021-09-18T09:00:00;2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Médan, Yvelines Étiquettes évènement : Autres Lieu Château de Médan Adresse 78670 Médan Ville Médan lieuville Château de Médan Médan