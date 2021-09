Buoux Château de l'environnement Buoux, Vaucluse Visite guidée du Château de l’environnement Château de l’environnement Buoux Catégories d’évènement: Buoux

Le château de l’environnement à Buoux est la propriété du Parc naturel régional du Luberon. Classé au titre des Monuments historiques, il accueille à l’année du public scolaire en classe de découverte des patrimoines naturel et culturel. A l’occasion des journées européennes du patrimoine, le site ouvre exceptionnellement ses portes au grand public. Le château a été construit à partir du début du XVIe sur l’ancienne route historique reliant Apt à Aix-en-Provence. Demeure de la famille Buoux-Pontevès, il est largement agrandi au XVIIIe siècle avec la création d’un « château neuf » néo-classique qui ne sera pas achevé à l’époque. Laissé en l’état pendant près de trois siècles et souffrant alors des intempéries, le Parc du Luberon a entrepris depuis plusieurs années de « terminer » cette aile XVIIIe. C’est la riche histoire de ce château, celle qui s’écrit encore aujourd’hui, qu’il vous est proposé de découvrir à travers ce parcours de visites guidées par les architectes du Parc du Luberon qui conduisent les travaux de restauration de ce monument. Départ des visites à 9h30, 10h30, 11h, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h et 16h30 depuis la cour principale du château. Durée 1h.

Pass sanitaire obligatoire

Accompagné par les architectes du Parc du Luberon, venez découvrir le château de Buoux, son architecture, ses jardins à la française ainsi que son histoire depuis la Renaissance jusqu’à aujourd’hui. Château de l’environnement Vallon de Buoux – 84480 Buoux Buoux Les Agachons Vaucluse

2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T17:30:00

