Domaine de la Valette, le vendredi 11 juin à 19:00

Deux fois par an, l’équipe du LaBel Valette organise les nocturnes du château de la Valette. Venez (re)découvrir le domaine, son histoire, ses nombreuses fresques ainsi que la dernière réalisation exceptionnelle d’Astro sur le château du domaine ! Au programme : visite guidée, apéritif dînatoire et animations, diffusion de la vidéo tournée pendant la résidence d’Astro, cocktail au pied du château, live painting.

