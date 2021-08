Visite guidée du château de La Tour d’Aigues et des anciens jardins Musée départemental des Faïences du Château de La Tour d’Aigues, 19 septembre 2021, La Tour-d'Aigues.

C’est une visite chronologique et ludique ponctuée d’anecdotes avec un éclairage sur les « us et coutumes » du passé, entre la légende noire du Moyen-Age et la légende dorée. Huit siècles d’ombre et de lumière sur les six dynasties qui vont régner sur le château de La Tour d’Aigues. Puis les arcanes du château, mais de l’intérieur cette fois via le gigantesque réseau souterrain et les salles consacrées aux faïences. Les jardins et le Parc du Château de La Tour d’Aigues aujourd’hui disparus ont laissé de nombreuses traces dans le paysage. Les différents niveaux de ses jardins en terrasses sont toujours visibles depuis le château ainsi que les murs de l’orangerie et les arcades récemment restaurées. Tel qu’il est aujourd’hui, le site est un formidable tremplin pour l’imaginaire.

Musée départemental des Faïences du Château de La Tour d'Aigues, La Tour-d'Aigues, Vaucluse



2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:00:00