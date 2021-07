Visite guidée du château de la Semondière Château de la Semondière, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Brécey.

Visite guidée du château de la Semondière

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de la Semondière

Le château de La Sémondière ouvre ses portes aux visiteurs pour des visites guidées par les propriétaires. Ils pourront se replonger dans l’ambiance des périodes Louis XIII et Louis XV et découvrir ainsi la vie de Jean de Jullienne, Directeur de la Manufacture Royale des Gobelins et ami du célèbre peintre Antoine Watteau, qui épousa Marie-Louise de Brécey. Aux détours de la visite, ils apercevront par exemple,le costume de l’acteur et metteur en scène Robert Hossein, porté lors du tournage d’Angélique, marquise des Anges. Le salon de thé, ne sera pas ouvert mais des pâtisseries maison seront préparées pour être emportées.

3,50€, 1,50€ plus de 7ans, gratuit <7 ans, respect des normes sanitaires en vigueur, 10 participants max par visite, réservation conseillée. Découverte de l'extérieur et des intérieurs. Château de la Semondière 50370 Brecey Brécey Manche

