Visite guidée du Château de la Roche Visite guidée du château de La Roche, 18 septembre 2021, Larochemillay.

Les propriétaires vous proposent une visite guidée du parc du château, de ses écuries et de sa tour médiévale pour découvrir ce lieu chargé d’histoire et la beauté de son parc. Ils vous raconteront l’histoire du château et vous expliqueront les exigences techniques d’un chantier sur un monument historique, réalisé depuis plus de 20 ans pour redonner toute sa splendeur à ce château et à son enceinte médiévale. Départs des visites guidées : samedi 18 septembre à 15h, 16h, 17h et 18h dimanche 19 septembre à 14h,15h et 16h Accès difficile pour les personnes à mobilité réduite.

3€ |Gratuit -18 ans | Port du masque obligatoire

Découvrez le château de La Roche à Larochemillay, construit par le Maréchal de Villars au 18ème siècle sur les fondations d’un château médiéval au sud du Parc National Régional du Morvan.

Visite guidée du château de La Roche 4, place de l’église, 58370 LAROCHEMILLAY Larochemillay Nièvre



2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00