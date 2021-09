Gonneville Château de Gonneville - 50330 Gonneville Gonneville, Manche Visite guidée du château de Gonneville Château de Gonneville – 50330 Gonneville Gonneville Catégories d’évènement: Gonneville

Ouverture exceptionnelle du château de Gonneville à l’occasion des journées du Patrimoine. Jean sans Terre, dernier duc de Normandie et roi d’Angleterre y résida à 2 reprises en 1194 et 1203. Porterie avec pont-levis et douves encore en eau. Donjon carré du XIVe. Un ensemble d’aspect médiéval plein de charme.

Durée : 45 min. env.

