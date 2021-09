Fère-en-Tardenois Château de Fère-en-Tardenois Aisne, Fère-en-Tardenois Visite guidée du château de Fère-en-Tardenois Château de Fère-en-Tardenois Fère-en-Tardenois Catégories d’évènement: Aisne

Château de Fère-en-Tardenois, le samedi 18 septembre à 16:30

Dans son écrin de verdure, les ruines du château de Fère-en-Tardenois se détachent avec élégance. Sans doute est-ce dû à ce mélange entre les tours médiévales et le pont galerie renaissance. A propos du pont galerie, saviez-vous qu’il avait servi de modèle à la construction de celui de Chenonceau. Oui, rien que ça ! Réservation obligatoire au 03 23 83 51 14 Visite guidée mise en place par la Maison du Tourisme les Portes de la Champagne, 2, place des Etats-Unis 02400 Château-Thierry Découvrez l’histoire du château de Fère-en-Tardenois ! Château de Fère-en-Tardenois Le Château – 02130 Fère-en-Tardenois Fère-en-Tardenois Aisne

2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:30:00

