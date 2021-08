Domeyrat Château de Domeyrat Domeyrat, Haute-Loire Visite guidée du château de Domeyrat Château de Domeyrat Domeyrat Catégories d’évènement: Domeyrat

Le château de Domeyrat ouvre gratuitement ses portes aux visiteurs lors des Journées européennes du patrimoine ! Tout au long d’une visite guidée vous sera révélé ce magnifique château médiéval, perché sur son piton rocheux au-dessus du village et de la Senouire. Vous découvrirez ses origines, son architecture, son organisation ainsi que les grandes familles de seigneurs qui y ont vécu !

Entrée gratuite. Pass sanitaire obligatoire.

Château de Domeyrat 43230 Domeyrat Domeyrat Haute-Loire

