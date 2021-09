Sergeac Sergeac Dordogne, Sergeac Visite guidée du Château de Cramirac – Fête du Grand Site de France Sergeac Sergeac Catégories d’évènement: Dordogne

Sergeac

Visite guidée du Château de Cramirac – Fête du Grand Site de France Sergeac, 2 octobre 2021, Sergeac. Visite guidée du Château de Cramirac – Fête du Grand Site de France 2021-10-02 – 2021-10-02 Lieu-dit Le Bourg Château de Cramirac

Sergeac Dordogne Visite guidée du Château de Cramirac, habituellement fermé au public, par XavierPagazani, chercheur au service régional de l’inventaire, bâtiment à l’architecture remarquable construit au XIVème siècle, cette visite présentera à la fois les éléments architecturaux et l’histoire du bâtiment.

Tout public.

Pass sanitaire (à l’intérieur du château) et port du masque obligatoire. Visite guidée du Château de Cramirac, habituellement fermé au public, par XavierPagazani, chercheur au service régional de l’inventaire, bâtiment à l’architecture remarquable construit au XIVème siècle, cette visite présentera à la fois les éléments architecturaux et l’histoire du bâtiment.

Tout public.

Pass sanitaire (à l’intérieur du château) et port du masque obligatoire. Visite guidée du Château de Cramirac, habituellement fermé au public, par XavierPagazani, chercheur au service régional de l’inventaire, bâtiment à l’architecture remarquable construit au XIVème siècle, cette visite présentera à la fois les éléments architecturaux et l’histoire du bâtiment.

Tout public.

Pass sanitaire (à l’intérieur du château) et port du masque obligatoire. ©Myriam G dernière mise à jour : 2021-09-14 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Sergeac Autres Lieu Sergeac Adresse Lieu-dit Le Bourg Château de Cramirac Ville Sergeac lieuville 45.00226#1.10602