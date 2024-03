Visite guidée du Château de Courances Parc et Château de Courances Courances, samedi 1 juin 2024.

Début : 2024-06-01T11:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T11:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Proche de Paris, Courances est l’un des plus beaux jardins de France et habite un château Louis XIII, classés au titre des monuments historiques. Le parc de Courances comme le château sont à l’image des différentes époques et propriétaires qui les ont façonnés. Ainsi cohabitent harmonieusement un jardin d’eau de la Renaissance, un parc classique « à la française » et un Jardin japonais. L’ensemble est alimenté par 14 sources et ponctué par 17 pièces d’eau.

La visite guidée du château vous propose de découvrir ce patrimoine privé, riche en histoire et en aménagement depuis le XVIIe siècle.

Durée de la visite : 1h

Parc et Château de Courances 13 rue du Château, 91490 Courances Courances 91490 Essonne Île-de-France Jardin privé. A6, Sortie 13 Milly-la-Forêt, puis suivre Courances RER D jusqu’à Boutigny, puis taxi Train jusqu’à Fontainebleau-Avon, puis taxi

© Domaine de Courances