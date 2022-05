Visite guidée du Château de Courances Parc du Château de Courances, 4 juin 2022, Courances.

Visite guidée du Château de Courances

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Parc du Château de Courances

Proche de Paris, Courances, est l’un des plus beaux jardins de France et habite un château Louis XIII, classés Monuments Historiques. Le parc de Courances comme le château sont à l’image des différentes époques et propriétaires qui les ont façonné. Ainsi cohabitent harmonieusement un jardin d’eau de la Renaissance, un parc classique « à la française » et un Jardin japonais. L’ensemble est alimenté par 14 sources et ponctué par 17 pièces d’eau. Le domaine de Courances fête en 2022, les 150 ans de la restauration du château par Samuel de Haber en un style Louis XIII ainsi que sa 40ème année d’ouverture au public. La visite guidée du château vous propose de découvrir ce patrimoine privé, riche en histoire et en aménagement depuis le XVIIème siècle. Durée de la visite : 1h

Tarifs: parc et château 10€, parc 7€, gratuit pour les -18 ans. Pas de réservation à l’avance, inscriptions pour les visites du château lors de votre arrivée à la billetterie. Nous vous conseillons d’arriver en début de journée. Nombre de places limité.

Parc du Château de Courances 13 rue du Château 91490 Courances Courances Essonne



