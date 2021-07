Visite Guidée du château de Cormatin Château de Cormatin, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Cormatin.

Visite Guidée du château de Cormatin

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Cormatin

Ceinturé de larges douves, le château construit à partir de 1606, impressionne par la monumentalité de ses façades au style militaire. Il renferme une prouesse architecturale, un escalier à cage vide de 21 m de haut, le plus ancien et le plus vaste dans cette technique. Les appartements, peints, sculptés et dorés avec faste en 1627-28 offrent le témoignage le plus complet et le mieux conservé sur l’art décoratif à l’époque de Marie de Médicis. Meubles, tableaux, tapisseries et objets d’époque rendent l’évocation très séduisante. Un parc d’esprit XVIIème siècle. Sur 10 ha,les jardins reconstitués à partir de 1990 offrent les différentes ambiances d’un parc du début du XVIIème siècle : vaste parterre fleuri, labyrinthe de buis avec volière -belvédère, bosquets, théâtre de verdure, potager et pièces d’eau. **A noter** : Comptez environ 1H de visite pour les intérieurs et environ 45 min pour les extérieurs.

11.50€ (visite château + accès au jardin) – 3.50€ pour l’accès au parc et jardins

Entre Tournus et Cluny, le château de Cormatin vous attend bordé de ses jardins et de ses pièces d’eau.

Château de Cormatin Grande Rue 71460 Cormatin Cormatin La Garenne Saône-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00