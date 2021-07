Burgille Burgille Burgille, Doubs Visite guidée du Château de Cordiron Burgille Burgille Catégories d’évènement: Burgille

Doubs

Visite guidée du Château de Cordiron Burgille, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Burgille. Visite guidée du Château de Cordiron 2021-07-16 – 2021-07-16

Burgille Doubs Burgille EUR Venez découvrir gratuitement le temps d’une visite guidée le Château de Cordiron, dont la tour carrée, l’ancienne porte fortifiée et l’escalier à vis ont été inscrits au titre des monuments historiques le 16 mai 1979.

N’oubliez pas de réserver votre place ! Venez découvrir gratuitement le temps d’une visite guidée le Château de Cordiron, dont la tour carrée, l’ancienne porte fortifiée et l’escalier à vis ont été inscrits au titre des monuments historiques le 16 mai 1979.

N’oubliez pas de réserver votre place ! dernière mise à jour : 2021-07-05 par

Détails Catégories d’évènement: Burgille, Doubs Étiquettes évènement : Autres Lieu Burgille Adresse Ville Burgille lieuville 47.26912#5.7997