du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Combourg

Le château de Combourg évoque une histoire de la Bretagne du Moyen Âge à nos jours. François-René de Chateaubriand y passa son enfance et l’immortalisa dans ses Mémoires d’outre-tombe. Tour à tour forteresse protectrice, berceau du romantisme, terres de légendes arthuriennes, le château aux multiples vies est aujourd’hui encore habité par les descendants de l’auteur. Entièrement restauré au XIXe siècle sous l’influence de Viollet-le-Duc, il vous accueille pour une visite guidée du château et une promenade dans le parc à l’Anglaise. Pour les journées européennes du patrimoine, des animations sont proposées dans le parc : spectacle de jongleur, maquillage, course de petits chevaux de bois… N’oubliez pas de faire une halte au Voyageur café pour partager quelques pâtisseries artisanales et laisser votre esprit s’imprégner de l’harmonie du lieu.

Tarif visite guidée + parc : 6.70€ / (gratuit -12ans). Tarif parc seul : 3.70€.

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, venez visiter le château de Combourg et son parc de 25 hectares. Des animations gratuites pour petits et grands sont proposées dans le parc.

Château de Combourg 23, rue des Princes,35270, Combourg Combourg Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00