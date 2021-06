Visite guidée du château de Colombières Château-fort de Colombières, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Colombieres.

Visite guidée du château de Colombières

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château-fort de Colombières

Forteresse médiévale flanquée de tours massives et entourée d’une douve en eau. Revivez 1000 ans d’histoire normande de Guillaume Le Conquérant à la Seconde guerre mondiale et laissez-vous envoûter par la beauté unique de ce monument historique habité et entretenu par la même famille depuis 300 ans.

3€, gratuit <18 ans, respect des normes sanitaires en vigueur.
Château-fort de Colombières Le Château, 14710 Colombières Colombieres Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00