Suivez le guide pour partir à la découverte du château, de son positionnement au cœur du territoire de l’Auxois et de son architecture médiévale transformée au cœur des siècles. Nous vous conterons l’histoire du château et les secrets de ses illustres propriétaires avant de vous laisser profiter, à votre guise, du centre d’interprétation et de la beauté du site. Découvrez le château en image, en cliquant [ici.](https://chateauneuf.bourgognefranchecomte.eu/wp-content/uploads/2020/03/Vid%c3%a9o-tourisme-Chateauneuf_2019_v2_page-d-accueil.mp4)

Gratuit | Visites proposées selon l’affluence. Jauge limitée. L’accueil des publics se fait dans le respect des mesures sanitaires. Consultez notre site internet pour connaître les modalités d’accueil.

