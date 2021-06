Visite guidée du Château de Chanteloup et Musée du Cidre Chanteloup, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Chanteloup.

Visite guidée du Château de Chanteloup et Musée du Cidre 2021-07-03 10:00:00 – 2021-08-31 12:30:00

Chanteloup Manche Chanteloup

Entrez dans l’Histoire !

Ce château familial, dont l’origine remonte au XIème siècle, se dévoile sous vos yeux. Émerveillez-vous devant son mystérieux donjon médiéval et sa sublime façade Renaissance, le tout entouré d’eau.

Pour la première fois cet été, le Château de Chanteloup ouvre ses portes au public pour des visites guidées costumées et s’enrichit d’un Musée du cidre. Déambulez entre les pressoirs anciens et autres broyeurs anciens, à la découverte de la pomme, et clôturez votre visite par une dégustation des produits du domaine.

Le magasin de produits locaux vous accueille tout au long de l’année et vous propose le travail de différents producteurs : Produits cidricole, produits de l’oie, bières, huiles essentielles, savons, confitures, miel, biscuits et biens d’autres !

chateau@dechanteloup.fr +33 2 33 61 31 52

