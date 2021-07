Champs-sur-Marne Chateau de Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne, Seine-et-Marne Visite guidée du château de Champs-sur-Marne Chateau de Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne Catégories d’évènement: Champs-sur-Marne

du samedi 31 juillet au samedi 28 août à Chateau de Champs-sur-Marne

En partenariat avec le Comité Régional du Tourisme d’Ile-de France, le Centre des monuments nationaux vous propose une visite accompagné d’un guide-conférencier du château de Champs-sur-Marne. Construit aux premiers temps du XVIIIe siècle pour un financier de Louis XIV, le château de Champs a fait le bonheur et la fierté de ses occupants au siècle des Lumières, parmi lesquels les ducs de la Vallière et la marquise de Pompadour, membres éminents du premier cercle de Louis XV. Quelque peu malmené à la Révolution puis au cours du XIXe siècle, le domaine est racheté à la Belle époque par un autre financier, Louis Cahen d’Anvers qui, en amoureux du style français, lui offre une véritable renaissance, redonnant tout son lustre au château, le parant d’un exceptionnel mobilier signé des plus grands noms de l’ébénisterie, et faisant de son parc l’un des plus beaux d’Ile-de-France.

Droit d’entrée du monument sans surcoût – gratuit pour les moins de 26 ans ressortissants de l’Union Européenne

dans le cadre de l’opération mon été ma région Chateau de Champs-sur-Marne 31 rue de Paris Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne Centre Ville Seine-et-Marne

