Château de Cerisy-la-Salle, le samedi 18 septembre à 10:30

Lors de votre visite, vous serez accueillis par les membres de la famille – des plus anciens aux plus jeunes – qui possèdent le château depuis 1819. Ils vous feront découvrir chacun à leur manière un des lieux emblématiques de ce château du XVIIe siècle qui accueille depuis près de 70 ans les colloques du Centre Culturel International de Cerisy-La-Salle.

3€, 1€ 10-17 ans, gratuit <9 ans, départs des visites à 10h30; 11h30; 14h30; 15h30 et 16h30 (durée 1h30), 25 participants max par visite. Par 3 générations de propriétaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T17:30:00

