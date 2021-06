Saint-Pierre-sur-Dives Château de Carel Calvados, Saint-Pierre-sur-Dives Visite guidée du château de Carel Château de Carel Saint-Pierre-sur-Dives Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Pierre-sur-Dives

Visite guidée du château de Carel Château de Carel, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Saint-Pierre-sur-Dives. Visite guidée du château de Carel

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Carel

Les propriétaires vous accueillent pour une découverte des extérieurs du château, son histoire, la fromagerie… Visite des extérieurs du château de Carel Château de Carel Route de Carel, Saint-Pierre-sur-Dives, 14170 Saint-Pierre-en-Auge Saint-Pierre-sur-Dives Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T13:00:00 2021-09-17T19:00:00;2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T13:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Saint-Pierre-sur-Dives Étiquettes évènement : Autres Lieu Château de Carel Adresse Route de Carel, Saint-Pierre-sur-Dives, 14170 Saint-Pierre-en-Auge Ville Saint-Pierre-sur-Dives lieuville Château de Carel Saint-Pierre-sur-Dives