Pour les Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir le parc du château de Bonnefontaine ! Ce parc a été dessiné par les célèbres paysagistes Édouard André et Denis Bülher. Vous trouverez de nombreuses essences d’arbres dont certaines datent du 19è siècle. C’est une occasion unique pour découvrir quelques salles du château, inscrit aux Monuments Historiques et découvrir les œuvres de Calixte (Marie-Christine Le Prat), ancienne élève des Beaux-Arts de Rennes, aujourd’hui peintre spécialisé dans la peinture japonaise du style Rimpa. Programmation : Visites guidées de l’intérieur du château et des façades extérieures en continu. Visite libre du parc.

Tarif habituel de 5€.

Une occasion unique pour découvrir l’intérieur du Château inscrit aux Monuments Historiques Château de Bonnefontaine Bonnefontaine, 35560, Antrain Antrain Ille-et-Vilaine

