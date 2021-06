Vernon Château de Bizy Eure, Vernon Visite guidée du château de Bizy Château de Bizy Vernon Catégories d’évènement: Eure

L’intérieur du château est accessible uniquement sur visite guidée. Le château de Bizy est une propriété privée dont les orgines remontent au XVIIIe siècle. Aujourd’hui seules les écuries rapellent cette période fastueuse où Bizy était considéré comme le « petit Versailles normand » grâce aux aménagements pensés par le Duc de Belle-Isle , petit-fils de Nicolas Foucquet. C’est au milieu du XIXe siècle qu’est construit le château actuel, il vous offre de splendides pièces caractérisés par leurs boiseries sculptées et marquées par l’histoire de France. La famille Suchet Albufera Vergé est heureuse de vous faire découvrir son petit joyaux normand.

5€, gratuit <7 ans, visite toutes les 30 min, 30 personnes max. par visite. Découvrez le château de Bizy et son domaine. Nos guides seront à votre disposition pour vos conter l'histoire de Bizy Château de Bizy Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 27200 Vernon Vernon Eure

