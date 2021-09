Visite guidée du château de Bénouville Bénouville, 18 septembre 2021, Bénouville.

Visite guidée du château de Bénouville 2021-09-18 – 2021-09-18

Bénouville Calvados Bénouville

“Entre Caen et Ouistreham, le château de Bénouville est situé au milieu d’un vaste parc boisé et bordé par le canal latéral à l’Orne. Il est l’œuvre de l’architecte visionnaire du XVIIIe s. Claude-Nicolas Ledoux (1736-1806). Il constitue avec la saline d’Arc et Senans, l’une de ses œuvres les mieux conservées.” Source : JEP 2021

Animations sur inscriptions :14h00 – 14h50 Visite conférence ( sur Inscription : patrimoine@calvados.fr / 02 31 57 18 02)15h00 – 15h30 : Concert par l’Orchestre Régional de Normandie ( sur Inscription : patrimoine@calvados.fr / 02 31 57 18 02) Georg Philip TELEMANN (1681-1767), Concerto pour 4 violons TWV 40:201 Ignaz LACHNER (1807-1895), Quatuor op. 107 Grazyna BACEWICZ (1909-1969), Quatuor pour 4 violons C’est une formule singulière et originale que propose l’Orchestre Régional de Normandie à travers un programme musical réunissant quatre violonistes. Le style très concertant de ces pièces met en valeur la virtuosité des instrumentistes dans un répertoire particulièrement divers. Les musiciens invitent ainsi le spectateur à un voyage musical entre classicisme, romantisme et œuvres plus contemporaines15h30 – 16h15 : Visite ludique et décalée à destination des familles (enfants 6-12ans) avec la guide Pimprenelle et la marquise de Livry ( sur Inscription : patrimoine@calvados.fr / 02 31 57 18 02)16h30 – 17h00 : Concert par l’Orchestre Régional de Normandie17h 15– 18h00 : Visite conférence ( sur Inscription : patrimoine@calvados.fr / 02 31 57 18 02)

Modalités pratiques Inscriptions et réservation : patrimoine@calvados.fr / 02 31 57 18 02. Les inscriptions pourront aussi se faire à une tente dédiée devant la cour des communs du château (dans la limite des places disponibles).

Suite à l’annonce des mesures gouvernementales pour lutter contre la propagation de la Covid-19, le déploiement du pass sanitaire est obligatoire à l’intérieur et à l’extérieur .

“Entre Caen et Ouistreham, le château de Bénouville est situé au milieu d’un vaste parc boisé et bordé par le canal latéral à l’Orne. Il est l’œuvre de l’architecte visionnaire du XVIIIe s….

patrimoine@calvados.fr +33 2 31 57 18 02

“Entre Caen et Ouistreham, le château de Bénouville est situé au milieu d’un vaste parc boisé et bordé par le canal latéral à l’Orne. Il est l’œuvre de l’architecte visionnaire du XVIIIe s. Claude-Nicolas Ledoux (1736-1806). Il constitue avec la saline d’Arc et Senans, l’une de ses œuvres les mieux conservées.” Source : JEP 2021

Animations sur inscriptions :14h00 – 14h50 Visite conférence ( sur Inscription : patrimoine@calvados.fr / 02 31 57 18 02)15h00 – 15h30 : Concert par l’Orchestre Régional de Normandie ( sur Inscription : patrimoine@calvados.fr / 02 31 57 18 02) Georg Philip TELEMANN (1681-1767), Concerto pour 4 violons TWV 40:201 Ignaz LACHNER (1807-1895), Quatuor op. 107 Grazyna BACEWICZ (1909-1969), Quatuor pour 4 violons C’est une formule singulière et originale que propose l’Orchestre Régional de Normandie à travers un programme musical réunissant quatre violonistes. Le style très concertant de ces pièces met en valeur la virtuosité des instrumentistes dans un répertoire particulièrement divers. Les musiciens invitent ainsi le spectateur à un voyage musical entre classicisme, romantisme et œuvres plus contemporaines15h30 – 16h15 : Visite ludique et décalée à destination des familles (enfants 6-12ans) avec la guide Pimprenelle et la marquise de Livry ( sur Inscription : patrimoine@calvados.fr / 02 31 57 18 02)16h30 – 17h00 : Concert par l’Orchestre Régional de Normandie17h 15– 18h00 : Visite conférence ( sur Inscription : patrimoine@calvados.fr / 02 31 57 18 02)

Modalités pratiques Inscriptions et réservation : patrimoine@calvados.fr / 02 31 57 18 02. Les inscriptions pourront aussi se faire à une tente dédiée devant la cour des communs du château (dans la limite des places disponibles).

Suite à l’annonce des mesures gouvernementales pour lutter contre la propagation de la Covid-19, le déploiement du pass sanitaire est obligatoire à l’intérieur et à l’extérieur .

dernière mise à jour : 2021-09-07 par