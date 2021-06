Saint-Martin-de-Lixy Saint-Martin-de-Lixy Saint-Martin-de-Lixy, Saône-et-Loire Visite guidée du Château de Barnay Saint-Martin-de-Lixy Saint-Martin-de-Lixy Catégories d’évènement: Saint-Martin-de-Lixy

Saint-Martin-de-Lixy Saône-et-Loire Saint-Martin-de-Lixy Le château actuel fut construit à la fin du XVème siècle par les seigneurs de Jarnosse. Il domine la vallée du Botoret et à belle allure avec ses deux tours d’angles circulaires qui se détachent sur la façade. Il est la propriété de la famille Rochigneux depuis le début du XXème siècle. Règlement sur place. Départ de la visite devant le Château de Barnay (à Saint-Martin-de-Lixy)

