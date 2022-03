Visite guidée du château d’Arcelot sur la piste de l’oeuf d’or Arceau Arceau Catégories d’évènement: Arceau

Visite guidée du château d’Arcelot sur la piste de l’oeuf d’or Arceau, 20 avril 2022, Arceau. Visite guidée du château d’Arcelot sur la piste de l’oeuf d’or Château d’Arcelot 2 rue de champ rosé Arceau

2022-04-20 – 2022-04-20 Château d’Arcelot 2 rue de champ rosé

Arceau Côte-d’Or 9 EUR Partez à la découverte du château avec une guide. L’occasion pour vos enfants de découvrir la vie de château au XVIIIème siècle. Durant la visite des énigmes devront être résolues afin de trouver l’œuf d’or qui a été caché dans le château. Vos enfants travailleront ainsi l’esprit d’équipe de réflexion, d’observation et apprendront des notions historiques. A la fin de la visite vos enfants auront une surprise ! resachateaudarcelot@gmail.com Partez à la découverte du château avec une guide. L’occasion pour vos enfants de découvrir la vie de château au XVIIIème siècle. Durant la visite des énigmes devront être résolues afin de trouver l’œuf d’or qui a été caché dans le château. Vos enfants travailleront ainsi l’esprit d’équipe de réflexion, d’observation et apprendront des notions historiques. A la fin de la visite vos enfants auront une surprise ! Château d’Arcelot 2 rue de champ rosé Arceau

