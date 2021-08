Allemagne-en-Provence Château d'Allemagne-en-Provence Allemagne-en-Provence, Nord visite guidée du Château d’Allemagne-en-Provence Château d’Allemagne-en-Provence Allemagne-en-Provence Catégories d’évènement: Allemagne-en-Provence

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château d’Allemagne-en-Provence

Visite guidée du Château : +- 1 heure, explications concernant l’architecture, histoire, propriétaires dans la cour du Château, voir l’ensemble du Château de l’extérieure, visite des pièces et salles à l’intérieure (escalier monumental du 16ième siècle, cheminé en gypserie du 16ième, salon, bibliothèque …)

10 €/personne à partir de 18 ans

visite guidée du Château d'Allemagne-en-Provence, Monument Historique Classé
Château d'Allemagne-en-Provence
Le château 1, route de Riez
Allemagne-en-Provence Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T16:30:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T17:30:00

