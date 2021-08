Visite guidée du château Château de Canon, 18 septembre 2021, Mézidon Vallée d'Auge.

Visite guidée du château

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Canon

Plongez dans l’histoire passionnante du château de Canon créé au XVIIIe siècle par un avocat philanthrope et une femme de lettres amis de Voltaire… Découvrez les nombreux souvenirs qui jalonnent cette demeure familiale, son mobilier, et l’aventure des ses restaurations !

8 €, 3 € (jeunes entre 6 et 18 ans), gratuit < 6 ans Visite guidée à la découverte de l'histoire et de l'intérieur du château de Canon Château de Canon Avenue du château, Mézidon-canon, 14270 Mézidon Vallée d'Auge Mézidon Vallée d'Auge Mézidon-Canon Calvados

2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T18:00:00