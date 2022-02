Visite guidée du chantier Le Coeur Plobannalec-Lesconil Plobannalec-Lesconil Catégories d’évènement: Finistère

Plobannalec-Lesconil Finistère Suivez le guide !

Le chantier naval Le Coeur a été transformé en lieu de présentation du patrimoine du port de Lesconil, 40 ans après sa fermeture. Vous y retrouverez de très nombreux outils et objets anciens ainsi que des documents iconographiques donnés par les habitants de Lesconil. Le tout est exposé dans le chantier naval reconstitué.

