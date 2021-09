Murat Maison de la faune Cantal, Murat Visite guidée du chantier de restauration Maison de la faune Murat Catégories d’évènement: Cantal

Murat

Visite guidée du chantier de restauration Maison de la faune, 18 septembre 2021, Murat. Visite guidée du chantier de restauration

Maison de la faune, le samedi 18 septembre à 10:30

Après 30 ans d’activité, la Maison de la faune se rénove. La visite permettra de comprendre les travaux effectués, et les futurs projets de visite.

Gratuit, sur inscription (place limitée)

Visite des travaux de restauration effectués dans le Musée Maison de la faune Place de l’Hôtel de ville,15300 Murat Murat Murat Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cantal, Murat Autres Lieu Maison de la faune Adresse Place de l'Hôtel de ville,15300 Murat Ville Murat lieuville Maison de la faune Murat