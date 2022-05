VISITE GUIDÉE DU CHANTIER DE FOUILLES Jublains, 13 juin 2022, Jublains.

EUR 3 3 « La dernière campagne de fouille (2019) avait confirmé une occupation d’époque gauloise caractérisée par des bâtiments construits en terre et en bois (2e et 1er siècle av. J.-C.). Elle avait également permis l’exploration d’un vaste bâtiment résidentiel, daté des 2e-3e siècles, dont les vestiges laissent envisager l’existence d’au moins un étage. Sous ce bâtiment apparaissaient des sols et des maçonneries arasées, qui témoignent d’un bâtiment antérieur (1er siècle ?) dont l’exploration devrait être conduite en 2022. À l’est, un vaste espace de 7 mètres de large pose de nombreux questionnements : passage d’une rue, occupation domestique, occupation artisanale ? La compréhension de ce secteur est un enjeu majeur des prochaines campagnes. »

Anne Bocquet, archéologue départementale.

Sur réservation

Public adulte

Rendez-vous au musée

Cet été, après deux ans d’absence, les archéologues exploreront de nouveau le sous-sol d’un quartier de la capitale diablinte.

musee.jublains@lamayenne.fr +33 2 43 58 13 20 http://www.museedejublains.fr/index.php

