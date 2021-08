Charmensac Suc de Lermu Charmensac Cantal, Charmensac Visite guidée du chantier de fouilles archéologiques du Suc de Lermu Suc de Lermu Charmensac Charmensac Catégories d’évènement: Cantal

Charmensac

Visite guidée du chantier de fouilles archéologiques du Suc de Lermu Suc de Lermu Charmensac, 18 septembre 2021, Charmensac. Visite guidée du chantier de fouilles archéologiques du Suc de Lermu

Suc de Lermu Charmensac, le samedi 18 septembre à 09:30

Mesures sanitaires en fonction des mesures en vigueur.

Réservation obligatoire

Visite guidée du chantier de fouilles archéologiques du Suc de Lermu (Charmensac) par Fabien DELRIEU Suc de Lermu Charmensac Charmensac Charmensac Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T10:30:00

Détails Catégories d’évènement: Cantal, Charmensac Autres Lieu Suc de Lermu Charmensac Adresse Charmensac Ville Charmensac lieuville Suc de Lermu Charmensac Charmensac